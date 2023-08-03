Активисты Greenpeace закрыли черным полотном дом британского премьера

Активисты международной природоохранной организации Greenpeace (признана в РФ нежелательной) закрыли черным полотном дом, принадлежащий премьеру Великобритании Риши Сунаку, в знак протеста против разработки новых нефтегазовых месторождений. Об этом организация сообщила в соцсети X (ранее Twitter).

31 июля канцелярия британского премьера сообщила о том, что выдаст сотни новых лицензий на разработку нефтегазовых месторождений в Северном море.

На фото, которое сопровождает пост, видно, что многоэтажный частный особняк главы правительства, расположенный в Йоркшире на севере страны, полностью покрыт 200-метровым полотном. На крыше здания сидят четыре активиста, а еще два стоят на переднем плане с баннером, на котором написан вопрос: "Риши Сунак - нефтяные доходы или наше будущее? Greenpeace".

Телеканал Sky News приводит заявление представителя Даунинг-стрит, который в ответ на данную акцию сообщил, что правительство "не будет извиняться за свой правильный подход к обеспечению энергетической безопасности", которая позволит стране поддержать тысячу рабочих мест и не зависеть в вопросах энергетических поставок от России.

Власти Соединенного Королевства взяли курс на разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море осенью 2022 года на фоне энергетического кризиса в Европе. По состоянию на 2021 год почти половина газа, попадающего на рынок Великобритании, добывалась на британском шельфе Северного моря. Наиболее крупным экспортером голубого топлива в страну является Норвегия. При этом около 15% импорта занимают поставки сжиженного природного газа (СПГ), большую часть которых осуществляют Катар и США.