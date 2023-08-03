Армения потребовала от миротворцев объяснений из-за ситуации с гумконвоем

Миротворческий контингент России в Карабахе должен объяснить Армении причины, по которым отправленный республикой гуманитарный груз не может быть доставлен в регион, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как сообщает «Интерфакс», колонна грузовиков перевозила около 400 тонн гуманитарной помощи.

После заявления президента Азербайджана <...> о том, что Лачинский коридор не заблокирован, необходимо выслушать разъяснение размещенного в Нагорном Карабахе миротворческого контингента России, почему они не обеспечивают доставку <...> гуманитарного груза, — заявил он.

Отмечается, что колонна с гуманитарным грузом от правительства Армении была отправлена в Карабах 26 июля. В настоящее время она находится на территории населенного пункта Корнидзор, расположенного на границе с Лачинским коридором.