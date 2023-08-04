В Баку считают, что Ереван злоупотребляет заявлениями о блокаде Карабаха Азербайджаном

Позиция властей Армении о том, что со стороны Баку происходит блокада Нагорного Карабаха, является попыткой злоупотребления вопросом о гуманитарной помощи. Об этом заявил постоянный представитель Азербайджана в ООН Яшар Алиев на заседании Совбеза ООН по продовольственной безопасности.

"Азербайджан осуждает усилия Армении по злоупотреблению вопросом о гуманитарной помощи. <...> Произвольные препоны на почве гуманитарной помощи показывают, что Армения стремится создать ложный так называемый гуманитарный кризис в регионе", - сказал он.

Дипломат назвал суверенным правом Азербайджана установку КПП в Лачинском коридоре, который связывает Нагорный Карабах с Арменией. Алиев также утверждает, что предлагаемый властями Азербайджана альтернативный маршрут Агдам - Ханкенди для снабжения Карабаха остается заблокирован.

"Постоянные призывы Азербайджана к Армении наладить сотрудничество между пограничными и таможенными структурами [двух стран] для обеспечения стабильной работы дорог для перемещения людей, товаров и услуг остались без ответа", - заявил он.

Ситуация вокруг Лачинского коридора

27 июля заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян заявил, что конвой с грузом гуманитарной помощи из Армении для жителей Нагорного Карабаха не может въехать в Лачинский коридор из-за отсутствия разрешения со стороны властей Азербайджана.

По данным армянской стороны, Лачинский коридор, который является единственной сухопутной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, был перекрыт 12 декабря 2022 года группой азербайджанцев, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари.