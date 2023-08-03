Пашинян: Баку препятствует доставке помощи для Нагорного Карабаха

Пашинян заявил, что Азербайджан препятствует транспортировке помощи для Нагорного Карабаха
Гуманитарная помощь, предназначенная для Нагорного Карабаха, продолжает оставаться на границе, поскольку Азербайджан препятствует ее транспортировке. Об этом на заседании правительства заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.
"361 тонна гуманитарной помощи, отправленной в Нагорный Карабах, по-прежнему находится в Корнидзоре, на въезде в Лачинский коридор, поскольку Азербайджан, грубо нарушив 6-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, незаконно блокирует ввоз этих гуманитарных грузов в Нагорный Карабах", - заявил он.