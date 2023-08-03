Пашинян: Баку препятствует доставке помощи для Нагорного Карабаха

"361 тонна гуманитарной помощи, отправленной в Нагорный Карабах, по-прежнему находится в Корнидзоре, на въезде в Лачинский коридор, поскольку Азербайджан, грубо нарушив 6-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, незаконно блокирует ввоз этих гуманитарных грузов в Нагорный Карабах", - заявил он.