В СНБО Украины подтвердили, что СБУ совершила две атаки на Крымский мост

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью, показанном на украинском телевидении, подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля.

«Наши военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители службы безопасности, принимавшие участие в первом и втором случаях», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, украинская сторона не может использовать западное оружие для ударов по России, но эти ограничения не распространяются на украинское оружие.

Ранее глава СБУ Малюк признал ответственность спецслужбы за теракт на Крымском мосту в 2022 году.

8 октября 2022 года утром на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.