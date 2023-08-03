На Украине рассказали об отсутствии табу в использовании оружия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что у Киева нет табу на использование отечественного вооружения. Его слова приводит телеканал ТСН.

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Он также напомнил о договоренности Украины с западным партнерами, что Киев не будет применять поставленное ими оружие по территории России. Данилов уточнил, что это необходимо для отсутствия обвинений в адрес киевских союзников в причастности к боевым действиям. При этом этот запрет не относится к вооружению, которое разработано на Украине.

«Как у нас может быть табу», — сказал секретарь СНБО.

Кроме того, по его словам, у Киева есть определенные достижения в производстве оружия. Он высказался о морских дронах, которые были показаны телеканалом CNN. Данилов отметил, что подобное вооружение имеют очень ограниченное количество стран. Такие разработки отлично выполняют боевые задания, добавил он.