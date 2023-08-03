В НАТО усилили меры безопасности из-за укрепления Белоруссии

Страны НАТО на восточном фронте усиливают меры безопасности в связи с размещением боевиков ЧВК «Вагнер» в Белоруссии и укреплением страны, пишет El Pais.

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Опасения усилились у Польши, Литвы и Латвии: премьер-министр первой Матеуш Моравецкий ранее говорил, что около 100 боевиков «Вагнера» в Белоруссии якобы приблизились к границе с Польшей.

«Теперь ситуация становится еще более опасной. Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию», — убежден политик.

Опасения усилились после инцидента с белорусскими вертолетами, якобы пересекшими границу с Польшей на днях.