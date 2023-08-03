Пока вы спали: Киев о сроках контрнаступления и предупреждение Обамы Байдену
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Обама в июне конфиденциально предупреждал Байдена о прочности позиций Трампа
Экс-президент США Барак Обама предупредил нынешнего лидера страны Джо Байдена о крепкой позиции политика Дональда Трампа в качестве возможного кандидата от Республиканской партии на высший государственный пост. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, передает ТАСС.
Как пишет издание, у Обамы и Байдена был разговор в частном порядке, в ходе которого первый озвучил свои опасения и указал на ряд неоспоримых преимуществ Трампа — это база преданных сторонников, лояльная «эко-система» консервативных СМИ и поляризованное состояние местного общества.
Издание подчеркивает, что Обама усомнился в шансах Байдена на лидерство не из-за способностей самого Байдена, а именно из-за «железной хватки» Трампа.
Обама пообещал сделать все возможное, чтобы помочь Байдену переизбраться на пост президента США в 2024 году.
В СНБО Украины высказались о сроках контрнаступления
Никаких конкретных сроков по украинскому контрнаступлению не существует: солдаты не должны выигрывать бои и отвоевывать территории к определенной дате. Такое заявление сделал секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает РИА Новости.
«Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых... Во-вторых, никакого графика не существует», — сказал он.
Данилов подчеркнул, командир сам решает, как ему действовать в той или иной ситуации с учетом поставленной задачи.
В России намерены создать сотового оператора для госорганов
Виртуальный сотовый оператор для государственных служащих может быть создан на базе государственной системы информирования о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». Проект находится на стадии обсуждения и технического тестирования, рассказали «Известиям» осведомленные источники.
Опрошенные изданием эксперты напомнили, что «ЭРА-ГЛОНАСС» передает экстренные сигналы через сети всех основных операторов связи, причем выбирает того, у которого покрытие в данном конкретном месте лучше. Несмотря на то, что по уровню секретности связь на основе этой системы будет слабее той, что используется высшим руководством страны, она сможет обеспечить массовость, уверены они.
В Тель-Авиве противники судебной реформы провели новую демонстрацию
Новую акцию протеста в Тель-Авиве организовала группа противников судебной реформы в Израиле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Times of Israel.
Издание уточняет, что протестующие собрались в толпу на бульваре Ротшильда в центре города, а затем двинулись к зданию Окружного суда Тель-Авива, скандируя антиправительственные лозунги и размахивая израильскими флагами. Таким образом они намеревались поддержать работников судебной системы страны.
Затем протестующие направились к комплексу правительственных зданий, еще какое-то время кричали лозунги, после чего разошлись.
По оценкам The Times of Israel, в акции приняли участие несколько тысяч человек. О жертвах и разрушениях не сообщается.
Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО
За расширением НАТО может последовать новая холодная война. Такое предостережение высказал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, передает ТАСС.
Он считает, что продвижение Североатлантического альянса на восток лишь расширит дефицит доверия, усилит напряженность в регионе, усилит гонку вооружения между странами, а также спровоцирует новую холодную войну.