Пока вы спали: Киев о сроках контрнаступления и предупреждение Обамы Байдену

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Обама в июне конфиденциально предупреждал Байдена о прочности позиций Трампа

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Экс-президент США Барак Обама предупредил нынешнего лидера страны Джо Байдена о крепкой позиции политика Дональда Трампа в качестве возможного кандидата от Республиканской партии на высший государственный пост. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, передает ТАСС.

Как пишет издание, у Обамы и Байдена был разговор в частном порядке, в ходе которого первый озвучил свои опасения и указал на ряд неоспоримых преимуществ Трампа — это база преданных сторонников, лояльная «эко-система» консервативных СМИ и поляризованное состояние местного общества.

Издание подчеркивает, что Обама усомнился в шансах Байдена на лидерство не из-за способностей самого Байдена, а именно из-за «железной хватки» Трампа.

Обама пообещал сделать все возможное, чтобы помочь Байдену переизбраться на пост президента США в 2024 году.

В СНБО Украины высказались о сроках контрнаступления

Никаких конкретных сроков по украинскому контрнаступлению не существует: солдаты не должны выигрывать бои и отвоевывать территории к определенной дате. Такое заявление сделал секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает РИА Новости.

«Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых... Во-вторых, никакого графика не существует», — сказал он.

Данилов подчеркнул, командир сам решает, как ему действовать в той или иной ситуации с учетом поставленной задачи.

В России намерены создать сотового оператора для госорганов

Виртуальный сотовый оператор для государственных служащих может быть создан на базе государственной системы информирования о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». Проект находится на стадии обсуждения и технического тестирования, рассказали «Известиям» осведомленные источники.

Опрошенные изданием эксперты напомнили, что «ЭРА-ГЛОНАСС» передает экстренные сигналы через сети всех основных операторов связи, причем выбирает того, у которого покрытие в данном конкретном месте лучше. Несмотря на то, что по уровню секретности связь на основе этой системы будет слабее той, что используется высшим руководством страны, она сможет обеспечить массовость, уверены они.

В Тель-Авиве противники судебной реформы провели новую демонстрацию

Новую акцию протеста в Тель-Авиве организовала группа противников судебной реформы в Израиле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Times of Israel.

Издание уточняет, что протестующие собрались в толпу на бульваре Ротшильда в центре города, а затем двинулись к зданию Окружного суда Тель-Авива, скандируя антиправительственные лозунги и размахивая израильскими флагами. Таким образом они намеревались поддержать работников судебной системы страны.

Затем протестующие направились к комплексу правительственных зданий, еще какое-то время кричали лозунги, после чего разошлись.

По оценкам The Times of Israel, в акции приняли участие несколько тысяч человек. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО

За расширением НАТО может последовать новая холодная война. Такое предостережение высказал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, передает ТАСС.