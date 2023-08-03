В Китае рассказали, что способно разорвать США изнутри

Внутриполитическая обстановка в США и неправильная оценка действий и намерений Китая могут привести их к самоуничтожению. Такое мнение выразил обозреватель South China Morning Post Питер Чанг, передает РИА Новости.

«Культурно-политическая война угрожает разорвать Соединенные Штаты изнутри», — написал он.

Чанг считает, что сегодня США оказались во власти ядовитой смеси из «страха и ненависти». Граждане страны потеряли уважение друг к другу, заявил обозреватель, и это приводит к тому, что когда-то великая демократия не просто покрылась трещинами, но дошла до «пропасти гражданской войны».

Журналист также отметил, что неспособность США относиться к Китаю как к равному им партнеру толкает конкуренцию двух стран ближе к грани «горячей войны».

Обозреватель South China Morning подчеркнул, что выборы лидера США в 2024 году испортят и так достаточно напряженные отношения между Пекином и Вашингтоном. Откровенная вражда партий демократов и республиканцев, их стремление «перехитрить друг друга» и продолжить противостоять Китаю по всем фронтам приведут к соперничеству, безрассудному и упрямому, прогнозирует Чанг.