Два человека погибли при крушении небольшого самолета в Лос-Анджелесе

В аэропорту Лос-Анджелеса погибли два человека в результате крушения небольшого самолета. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на пожарную службу города, пишет газета «Известия».

Как говорится в сообщении, в результате жесткой посадки в аэропорту Ван-Найс одномоторный самолет загорелся. Возгорание удалось ликвидировать, однако экипаж, находившийся внутри, погиб. Пожарные подтвердили их смерть

«Погибли два человека на борту небольшого самолета», — уточнили в пожарной службе Лос-Анджелеса.

Там добавили, что самолет нырнул носом вниз и врезался в землю, затем возник пожар.

Причины инцидента еще предстоит установить.