Два человека погибли при крушении небольшого самолета в Лос-Анджелесе
В аэропорту Лос-Анджелеса погибли два человека в результате крушения небольшого самолета. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на пожарную службу города, пишет газета «Известия».
Как говорится в сообщении, в результате жесткой посадки в аэропорту Ван-Найс одномоторный самолет загорелся. Возгорание удалось ликвидировать, однако экипаж, находившийся внутри, погиб. Пожарные подтвердили их смерть
«Погибли два человека на борту небольшого самолета», — уточнили в пожарной службе Лос-Анджелеса.
Там добавили, что самолет нырнул носом вниз и врезался в землю, затем возник пожар.
Причины инцидента еще предстоит установить.
Ранее три человека погибли, когда одномоторный самолет врезался в ангар и загорелся в аэропорту Южной Калифорнии.
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