Взрывы прозвучали в Киевской области

Несколько взрывов прозвучало в Киевской области в ночь со 2 на 3 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

Помимо Киевской области, воздушная тревога звучит в Черкасской, Кировоградской и Днепропетровскую областях, а такое в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожья.

«Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Пребывайте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!» — обратился к жителям начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram-канале ведомства.