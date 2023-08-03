Во всех областях Украины отменили воздушную тревогу

Во всех регионах Украины воздушная тревога была отменена. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

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Сирены прекратили звучать в 02:41 по местному времени (совпадает с мск) отменили в Днепропетровской области, к 04:07 - в Киеве, а также Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

3 августа сообщалось, что в Киевской, Сумской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога, причем, в последней, по информации украинского издания "Зеркало недели" работали средства противовоздушной обороны.

Кроме того, предупреждение об угрозе с воздуха начало действовать в 1:06 по местному времени в Киеве, а также в Полтавской и Черкасской областях. Позже сирены зазвучали в Днепропетровской и Харьковской областях, минутой позже - в Кировоградской. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины.