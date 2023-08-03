Глава МИД Армении обсудил с Боррелем ситуацию в Карабахе

Ситуацию в Карабахе накануне обсудили по телефону министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского внешнеполитического ведомства.

© ТАСС

Как говорится в сообщении, они обменялись мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности. В обсуждении был также затронут гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, возникший из-за незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

Пресс-служба внешнеполитического ведомства пишет, что Мирзоян указал на необходимость немедленного снятия блокады Лачинского коридора в соответствии с решениями Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля 2023 года, а также срочных поставок в Карабах медикаментов, продовольствия и прочих предметов первой необходимости.

Министр иностранных дел Армении обратил внимание на потребность обеспечения бесперебойной и полноценной работы Международного комитета Красного Креста, так как это единственная международная гуманитарная организация, у которой есть доступ в Нагорный Карабах. Он также назвал грубым нарушением международного права похищение Вагифа Хачатряна, которого везли из Нагорного Карабаха в Армению для прохождения лечения, уточнили в пресс-службе.