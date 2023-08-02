Сообщения о вооруженном человеке у Капитолия США оказались ложными

Представитель полицейского управления Вашингтона Хью Кэру сообщил, что полученные ранее сообщения о вооружённом человеке в здании Сената оказались ложными. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, после тщательного обыска полиция не смогла найти вооружённого человека в здании Сената.

«Поступил звонок относительно вооруженного человека. Похоже, что это ложное сообщение. Пострадавших и стрелка не обнаружили», – заявил он.

Напомним, что ранее в полицию Конгресса поступило сообщение о вооружённом человеке, который якобы находился внутри зданий Сената. В связи с этим местная полиция организовала обыск здания, а также оцепление близлежащей территории. При этом сотрудники полиции отметили, что по прибытии на место происшествия они не обнаружили каких-либо следов стрельбы.