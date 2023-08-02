Трамп рассказал, сколько лет тюрьмы ему грозит
Экс-президент США Дональд Трамп направил письмо своим сторонникам. В нем политик рассказал, что в рамках дел, фигурантом которых он стал за последние месяцы, его могут приговорить к 561 году тюремного заключения, пишет The Hill.
Трамп отметил, что Минюст Соединенных Штатов предъявил ему очередные объявления. Он уточнил, что в этот раз его обвинили в распространении недостоверной информации о выборах 2020 года.
«Мне может грозить, в целом, 561 год тюрьмы из-за проводимой левыми силами «охоты на ведьм», - подчеркнул политик.
Автор статьи заметил, что американское правосудие отличается гуманным отношением к преступникам. Обвиняемые редко приговариваются к максимальному сроку тюремного заключения за все преступления, за которые они осуждены,
Сроки за разные преступления могут отбываться последовательно, что ограничивает общее время, которое злоумышленник проводит в тюрьме.
Напомним, что Минюст США ведет параллельные расследования нескольких дел, открытых против Трампа.
В частности, идет расследование событий 6 января 2021 года. Кроме того, экс–президента обвиняют в небрежном обращении с секретными документами, попытке купить молчание звезды фильмов для взрослых, вмешательстве в выборы в округе Фултон (штат Джорджия).