Трамп рассказал, сколько лет тюрьмы ему грозит

Экс-президент США Дональд Трамп направил письмо своим сторонникам. В нем политик рассказал, что в рамках дел, фигурантом которых он стал за последние месяцы, его могут приговорить к 561 году тюремного заключения, пишет The Hill.

Трамп отметил, что Минюст Соединенных Штатов предъявил ему очередные объявления. Он уточнил, что в этот раз его обвинили в распространении недостоверной информации о выборах 2020 года.

«Мне может грозить, в целом, 561 год тюрьмы из-за проводимой левыми силами «охоты на ведьм», - подчеркнул политик.

Автор статьи заметил, что американское правосудие отличается гуманным отношением к преступникам. Обвиняемые редко приговариваются к максимальному сроку тюремного заключения за все преступления, за которые они осуждены,

Сроки за разные преступления могут отбываться последовательно, что ограничивает общее время, которое злоумышленник проводит в тюрьме.

Напомним, что Минюст США ведет параллельные расследования нескольких дел, открытых против Трампа.