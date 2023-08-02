СМИ: Франция намерена блокировать продажу США деталей для ядерных реакторов

Париж внимательно следит за ситуацией с возможным поглощением американской корпорацией Flowserve французской компании - поставщика оборудования для ядерных реакторов Velan SAS. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Flowserve намеревалась приобрести французское подразделение базирующейся в Канаде компании Velan Inc за $247 млн. Руководство корпорации намеревалось закрыть сделку до конца второго квартала, но она была отложена.

Автор статьи пояснил, что переговоры по сделке были приостановлены в силу того, что Париж стремится защитить свою ядерную отрасль и не допустить попадания ключевой промышленной площадки в руки американской корпорации.

Источник отметил, что получение контроля со стороны США над компанией может привести к тому, что Вашингтон запретит экспорт французских ядерных реакторов в КНР.