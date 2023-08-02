Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями венгерской общины во время своей поездки в Закарпатскую область. Об этом сообщает РИА «Новости».

Помимо этого, Зеленский также заявил, что во время поездки провёл совещание по поводу социальной ситуации в Закарпатской области, а также обсудил вопрос безопасности региона. Украинский президент добавил, что именно Закарпатье станет одним из локомотивов будущего экономического и социального роста Украины. Он также отметил, что в области началась разработка солевых месторождений, которые смогут обеспечить пищевой солью всю Украину.