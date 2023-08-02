Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру по всем операциям
В Нигере в ночь на 27 июля произошел государственный переворот. Всемирный банк на фоне этого заявил о приостановке выделения средств республике по всем операциям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
В пресс-службе отметили, что ВБ обеспокоен ситуаций в африканской республике. В связи с этим, организация прекращает выделение средств вплоть до стабилизации обстановки в стране.
Вместе с тем, уточнили в пресс-службе, партнерство в частном секторе будет продолжено, но с «осторожностью».
Напомним, что ООН и ЭКОВАС призвали к скорейшему восстановлению конституционного порядка в Нигере. Кроме того, против смены власти в республике высказались США, Соединенное Королевство, Франция и ряд других стран.
Гвинея, Буркина-Фасо, Алжир и Мали, напротив, выступили в поддержку новых властей страны.
В настоящее время власть в Нигере принадлежит «Национальному совету спасения родины», возглавляемому генералом Абдурахманом Чиани.