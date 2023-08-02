Полиция США получила сообщения о вооруженном человеке в здании Конгресса

Полиция Капитолия получила сообщения о вооружённом человеке, который находится внутри здания Сената. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что в связи с этой информацией полиция проводит обыск в зданиях Сената. Пока проходит проверка, всех находящихся внутри зданий Сената просят укрыться и соблюдать осторожность.