США эвакуируют дипмиссию в Нигере

По информации, предоставленной государственным департаментом, США начали эвакуацию неосновного персонала и членов семей сотрудников своего посольства из Нигера. Решение было принято в связи с тем, что местные силовики поставили президента Мохамеда Базума под домашний арест. Об этом пишет РИА Новости.

В официальном заявлении государственного департамента отмечается, что в связи с этими событиями 2 августа 2023 года было дано указание о выезде неосновного правительственного персонала США и членов семей из посольства в столице Нигера - Ниамее. Посольство временно прекратило предоставление "плановых услуг" и может оказывать только "экстренную помощь" гражданам США, находящимся в Нигере.