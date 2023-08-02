Постпред РФ в Вене прокомментировал передачу Австралии атомных подводных лодок
Альянс AUKUS игнорирует обеспокоенности других государств, а также их призывы к диалогу, рассказал заместитель постпреда РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что в настоящее время в альянс входят Соединенные Штаты, Австралия и Соединенное Королевство. По предварительным данным, альянс может расшириться в ближнесрочной перспективе.
Кроме того, эксперты не исключают объединение НАТО с AUKUS и расширение влияния организации на Азиатско-Тихоокеанский регион.
В рамках AUKUS идет обмен вооружениями и военной техникой. В частности, США намереваются передать Австралии атомные субмарины.
Устинов подчеркнул, что страны AUKUS уклоняются от участия в дискуссии, которую предлагают Россия, КНР и ряд других государств, входящих в МАГАТЭ.
Дипломат уточнил, что руководители альянса либо подчеркнуто игнорируют призывы к диалогу, либо заявляют о необходимости создания чрезвычайно надежной системы контроля.
По его словам, Египет, Сирия, ЮАР и Индонезия выражают опасения по поводу действий и планов AUKUS.