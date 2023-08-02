Госдеп: ситуация между Польшей и Белоруссией не требует вмешательства НАТО

В НАТО не обсуждают применение принципа коллективной обороны в связи с ситуацией между Польшей и Белоруссией
Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что возникшее напряжение между Польшей и Белоруссией пока не является поводом для применения 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Миллер сделал в ответ на вопрос журналистов о ситуации между Польшей и Белоруссией.
«Есть процесс для стран НАТО при задействовании статьи 5 устава, мы еще не на этой стадии», – заявил он.
Напомним, что 1 августа МИД Польши заявил, что два вертолёта из Белоруссии нарушили воздушное пространство страны. После этого Минобороны Польши приняло решение увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В Минске опровергли эти заявления, посчитав их провокацией и предлогом для наращивания сил у границы между странами.