Премьер Канады расстался с женой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи решили расстаться после 18 лет совместной жизни. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, пост с соответствующим заявлением Трюдо опубликовал у себя в Twitter-аккаунте. При этом несмотря на расставание премьер заявил, что останется с женой «родными людьми, связанными любовью и уважением к друг другу и ко всему, что они построили и продолжат строить вместе».

Слова Трюдо также подтвердили в его офисе, отметив, что супруги подписали соглашение о раздельном проживании, которое является юридически оформленным решением супругов о расставании, но с возможностью урегулирования либо отношений, либо вопросов, связанных с финансовым аспектом развода и опекой над детьми. Если в течение года пара не сойдется, это будет считаться основанием к окончательному разводу.

Также в офисе Трюдо заявили, что бывшие супруги продолжат совместно воспитывать троих несовершеннолетних детей и «часто появляться на публике вместе». Кроме того семья намерена поехать на совместный отдых уже на следующей неделе.