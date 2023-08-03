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Франция завершила эвакуацию своих граждан из Нигера

Франция завершила начатую во вторник операцию по эвакуации своих граждан из Нигера. Об этом сообщил французский МИД.

Франция завершила эвакуацию своих граждан из Нигера
© globallookpress.com

"Операция по эвакуации французских граждан, желающих покинуть страну, подошла к концу", - говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство не уточняет точное количество эвакуированных последним, пятым, самолетом, который должен был приземлиться во Франции в ночь на четверг. Всем гражданам республики, все еще находящимся в Нигере и оказавшимся в затруднительном положении, рекомендовано обратиться на электронную почту консульского отдела французского посольства в столице Нигера Ниамее или по номеру телефона кризисного центра при МИД Франции.

В среду вечером на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) МИД Франции сообщал об эвакуации 992 человек, в том числе 560 французов, когда четвертый из пяти рейсов был в пути. Эвакуация из страны была добровольной. В общей сложности около 600 французов из 1,2 тыс. состоящих на учете в посольстве изъявили желание покинуть Нигер. Помимо французских граждан, спецрейсами из Ниамея вылетели также представители других государств, в том числе Бельгии, Германии, Италии, США и Канады.