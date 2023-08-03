Франция завершила эвакуацию своих граждан из Нигера

Внешнеполитическое ведомство не уточняет точное количество эвакуированных последним, пятым, самолетом, который должен был приземлиться во Франции в ночь на четверг. Всем гражданам республики, все еще находящимся в Нигере и оказавшимся в затруднительном положении, рекомендовано обратиться на электронную почту консульского отдела французского посольства в столице Нигера Ниамее или по номеру телефона кризисного центра при МИД Франции.

В среду вечером на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) МИД Франции сообщал об эвакуации 992 человек, в том числе 560 французов, когда четвертый из пяти рейсов был в пути. Эвакуация из страны была добровольной. В общей сложности около 600 французов из 1,2 тыс. состоящих на учете в посольстве изъявили желание покинуть Нигер. Помимо французских граждан, спецрейсами из Ниамея вылетели также представители других государств, в том числе Бельгии, Германии, Италии, США и Канады.