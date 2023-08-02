$91.78+0.18100.70-0.24

Минск предоставил данные в ответ на обвинения Варшавы в нарушении границ

Министерство обороны и МИД Белоруссии подготовили и представили польской стороне стороне подробные данные объективного контроля полетов воздушных судов республики, а также Польши в приграничной территории, пишет пресс-служба оборонного ведомства РБ в своем Telegram-канале.

Минск предоставил данные в ответ на обвинения Варшавы в нарушении границ
© Соцсети

В ведомстве подчеркнули, что данные объективного контроля за 1 августа «подтверждают отсутствие каких-либо оснований для обвинения в нарушении государственной границы».

Белорусские вертолеты, согласно этим данным, выполняли полеты на высоте 150-200 метров и не приближались к госгранице ближе, чем на 1,9 км.

Вместе с тем, польский вертолет Ми-2 совершил полет в 200 метрах от белорусской границы, что подтверждается также данными контроля радиолокационных станций.

Кроме того, заметили в ведомстве, Минск в установленном порядке сообщал польской стороне о планируемых полетах вертолетов.

25
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости