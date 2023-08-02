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ООН не располагает информацией о переговорах по возобновлению зерновой сделки

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что у организации нет данных о переговорах по возобновлению зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

ООН не располагает информацией о переговорах по возобновлению зерновой сделки
© РИА Новости

Такое заявление Хак сделал во время брифинга с журналистами.

«У меня нет информации о каких-либо возможных переговорах. Мы поддерживаем связь на различных уровнях для того, чтобы убедиться, что мы продолжаем делать все возможное для доступа украинского и российского продовольствия и удобрений на рынки», – заявил он.

17 июля российская сторона отказалась продлевать действие зерновой сделки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это тем, что в рамках инициативы не соблюдались договорённости, которые касались РФ.

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