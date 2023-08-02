Зеленский выразил надежду на проведение "саммита мира" этой осенью

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал на экстренном заседании с послами Украины, что намеревается осенью провести международный саммит с тем, чтобы обсудить заключение мира с Москвой. Об этом пишет РИА «Новости».

Зеленский отметил, что правительство Украины и сотрудники соответствующих ведомств работают над подготовкой саммита. По его мнению, на это мероприятие должны приехать делегации ведущих стран мира.

Глава государства заметил, что «осень уже близко», но все же есть время на то, чтобы подготовиться к саммиту, привлечь делегации.

По его мнению, качество проведения саммита и количество стран на нем будет зависеть от активности послов.