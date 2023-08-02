Зеленский призвал привлечь на Украину иностранных производителей оружия

«Осенью на Украине пройдет первый форум оборонной индустрии. <…> Наша задача — всех объединить на украинской платформе. Постоянно проходят мероприятия, посвященные производству дронов. Есть возможности локализации производств военной техники, орудий и снарядов», — сказал глава государства, потребовав от дипломатов по максимуму привлекать к соответствующей инициативе иностранные компании.