Украинский президент Владимир Зеленский в Telegram-канале призвал привлечь иностранных производителей вооружений в страну с целью локализации. Глава государства разместил в соцсети видео с совещания с руководителями диппредставительств Украины.
«Осенью на Украине пройдет первый форум оборонной индустрии. <…> Наша задача — всех объединить на украинской платформе. Постоянно проходят мероприятия, посвященные производству дронов. Есть возможности локализации производств военной техники, орудий и снарядов», — сказал глава государства, потребовав от дипломатов по максимуму привлекать к соответствующей инициативе иностранные компании.
До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что многие страны откажутся покупать «разрекламированное» западное оружие, которое оказалось неэффективно на поле боя. По словам парламентария, оружие, которое Запад направляет Украине, не помогло ей добиться успехов, на которые она так рассчитывала.
Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.