Макрон одобрил рекордное увеличение бюджета минобороны Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о рекордном увеличении бюджета Минобороны страны. Об этом сообщает «Абзац».

Согласно тексту закона, бюджет французского военного ведомства поднимут до 413 миллиардов евро в 2024-2030 годах. При этом в 2019-2025 годах бюджет Минобороны Франции составлял 295 миллиардов евро.

Ранее этот закон одобрил Конституционный совет Франции. Как сообщил глава министерства обороны страны Себастьян Лекорню, закон был принят «подавляющим» числом голосов. Он также добавил, что эта инициатива обеспечит «беспрецедентные» средства для модернизации французской армии и ядерной программы страны.