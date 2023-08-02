На Украине возбудили дело против военкома, который заставил солдат строить ему усадьбу

Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщает, что против военкома из Закарпатской области возбудили уголовное дело за привлечение солдат к строительству усадьбы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ГБР.

«ГБР предъявило обвинение военному комиссару одного из районов Закарпатья, который заставлял солдат строить его имение. <...> С начала марта этого года по приказу начальника одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и поддержки солдаты вместо службы проводили строительные работы в его имении», – сообщает украинское ведомство.

В ГБР также добавили, что во время обысков у военкома были обнаружены 3,5 тысячи долларов, одежда с символикой СССР и России, удостоверение офицера минобороны СССР, а также георгиевская лента. Уточняется, что против военкора завели дело по статье «превышения власти и служебных полномочий». По этой статье обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.