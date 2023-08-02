В Киеве призвали Зеленского к переговорам с Путиным из-за провала наступления

Украинский лидер Владимир Зеленский должен начать переговоры о мире с президентом России Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). К этому призвал экс-советник бывшего президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин , передает РИА Новости.

«Зеленский, надо прекращать огонь и садиться за стол переговоров с Путиным», — сказал он.

Соскин добавил, что ВСУ несут колоссальные потери в личном составе и вооружении. При этом украинские военные не смогли достичь каких-либо успехов при контрнаступлении, а оружия стран НАТО недостаточно для новых атак, подчеркнул он.