Посол Ирана назвал акции с сожжением Корана в Швеции и Дании «позором»

Акции радикалов в Швеции и Дании, во время которых были сожжены священные книги, позорны, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. Об этом пишет РИА «Новости».

В западных СМИ ранее появились публикации о том, что шведская полиция разрешила проведение очередной акции с сожжением Корана.

«В Швеции и Дании происходит такое позорное дело», - отметил посол.

По его мнению, эти акции свидетельствуют о том, что Запад живет по двойным стандартам: заявляет о свободе слова, правах человека и на фоне этого игнорирует права человека, способствует распространению ненависти.