Посол Ирана назвал акции с сожжением Корана в Швеции и Дании «позором»
Акции радикалов в Швеции и Дании, во время которых были сожжены священные книги, позорны, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. Об этом пишет РИА «Новости».
В западных СМИ ранее появились публикации о том, что шведская полиция разрешила проведение очередной акции с сожжением Корана.
«В Швеции и Дании происходит такое позорное дело», - отметил посол.
По его мнению, эти акции свидетельствуют о том, что Запад живет по двойным стандартам: заявляет о свободе слова, правах человека и на фоне этого игнорирует права человека, способствует распространению ненависти.
Тегеран сожалеет о том, что в современном мире происходят такие преступления, резюмировал посол.
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