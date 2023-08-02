Нигерия прекратила поставки электроэнергии в Нигер
Нигерия прекратила поставки электроэнергии в Нигер в рамках санкций против захвативших в стране власть мятежников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.
По данным агентства, передача электроэнергии в Нигер по высоковольтной линии была остановлена 1 августа. Отмечается, что страна зависела от поставок из Нигерии на 70%. Прекратив передачу электроэнергии Нигеру, Абуджа выполнила постановление саммита Экономического сообщества стран Западной Африки о введении санкций против захвативших в Нигере власть мятежников, добавили в AFP.
Напомним, что 27 июля в Нигере произошел военный переворот. Мятежники захватили президента страны Мохамеда Базуму и его супругу в резиденции в Ниамее, требуя его отставки. Кроме того руководство Военного совета Нигера, устроившего переворот, закрыло границы страны и объявило о приостановке экспорта урана в зависящую от него Францию.