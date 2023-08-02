Нигерия прекратила поставки электроэнергии в Нигер в рамках санкций против захвативших в стране власть мятежников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

По данным агентства, передача электроэнергии в Нигер по высоковольтной линии была остановлена 1 августа. Отмечается, что страна зависела от поставок из Нигерии на 70%. Прекратив передачу электроэнергии Нигеру, Абуджа выполнила постановление саммита Экономического сообщества стран Западной Африки о введении санкций против захвативших в Нигере власть мятежников, добавили в AFP.