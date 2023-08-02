Бывший пресс-секретарь НАТО заявил о вечной неудовлетворенности Украины
Киев никогда не остановится, его запросы в дальнейшем будут только увеличиваться, рассказал в интервью телеканалу CNBC бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа.
Шиа подчеркнул, что власти Украины «всегда будут неудовлетворены с точки зрения потребностей, нуждаясь в больших и больших объемах [помощи]».
По его мнению, Киеву не удастся найти взаимопонимания у западных партнеров, так как они всегда будут убеждены, что делают все возможное.
Шиа отметил, что Западу все же придется найти ресурсы и удовлетворить потребности Украины.
Напомним, что власти Украины требуют от западных союзников начать поставки вертолетов, самолетов, военных кораблей, подводных лодок, основных боевых танков, ЗРК и РСЗО.
США и ЕС частично выполняют эти требования, в частности, направляют ВСУ танки, РСЗО и комплексы, предназначенные для противовоздушной обороны, но поставки самолетов и вертолетов обещают только в долгосрочной перспективе.