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Бывший пресс-секретарь НАТО заявил о вечной неудовлетворенности Украины

Киев никогда не остановится, его запросы в дальнейшем будут только увеличиваться, рассказал в интервью телеканалу CNBC бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа.

Шиа подчеркнул, что власти Украины «всегда будут неудовлетворены с точки зрения потребностей, нуждаясь в больших и больших объемах [помощи]».

По его мнению, Киеву не удастся найти взаимопонимания у западных партнеров, так как они всегда будут убеждены, что делают все возможное.

Шиа отметил, что Западу все же придется найти ресурсы и удовлетворить потребности Украины.

Напомним, что власти Украины требуют от западных союзников начать поставки вертолетов, самолетов, военных кораблей, подводных лодок, основных боевых танков, ЗРК и РСЗО.

США и ЕС частично выполняют эти требования, в частности, направляют ВСУ танки, РСЗО и комплексы, предназначенные для противовоздушной обороны, но поставки самолетов и вертолетов обещают только в долгосрочной перспективе.

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