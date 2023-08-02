Киев никогда не остановится, его запросы в дальнейшем будут только увеличиваться, рассказал в интервью телеканалу CNBC бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа.

Шиа подчеркнул, что власти Украины «всегда будут неудовлетворены с точки зрения потребностей, нуждаясь в больших и больших объемах [помощи]».

По его мнению, Киеву не удастся найти взаимопонимания у западных партнеров, так как они всегда будут убеждены, что делают все возможное.

Шиа отметил, что Западу все же придется найти ресурсы и удовлетворить потребности Украины.

Напомним, что власти Украины требуют от западных союзников начать поставки вертолетов, самолетов, военных кораблей, подводных лодок, основных боевых танков, ЗРК и РСЗО.