В Нигер прибыла делегация ECOWAS для переговоров с лидерами мятежников

Делегация представителей Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) прибыла в Нигер для переговоров с лидерами мятежников, захвативших власть в республике в ходе государственного переворота. Об этом, как сообщает телеканал Asharq, заявил комиссар ECOWAS по политическим вопросам, вопросам мира и безопасности Абдель-Фатау Муса.