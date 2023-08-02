Украинских школьников будут обучать управлению дронами

«Качественная домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности – то, на что сегодня есть запрос. Поэтому с сентября планируем запустить пилот проекта обновленной дисциплины – будем реализовывать в школах из разных областей», – заявил он.