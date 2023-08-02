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Украинских школьников будут обучать управлению дронами

Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что с сентября в школах Украины появится дисциплина по управлению дронами, а также оказанию первой помощи и минной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинских школьников будут обучать управлению дронами
© РИА Новости

«Качественная домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности – то, на что сегодня есть запрос. Поэтому с сентября планируем запустить пилот проекта обновленной дисциплины – будем реализовывать в школах из разных областей», – заявил он.

Лисовой также добавил, что перед внедрением новой дисциплины в школы, специальное обучение пройдут учителя. Для этого Минобразования Украины планирует привлечь международные и общественные организации.

Ранее с аналогичной инициативой выступили в Минпросвещения России.

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