МИД Китая ответил на планы США перевооружить Тайвань

Планы администрации президента США Джо Байдена по перевооружению Тайваня нарушают суверенитет и территориальную целостность Китая, а также разрушают отношения между Пекином и Вашингтоном. С таким комментарием выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее слова приводятся на официальном сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«Поставки Соединенными Штатами оружия Тайваню серьезно нарушают принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, наносят серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, разрушают китайско-американские отношения», — ответила на планы Вашингтона она.

Дипломат также добавила, что «никто не должен недооценивать твердую решимость, волю и способность китайского народа защищать государственный суверенитет».