Мэра Одессы заподозрили в создании преступной организации

Мэра Одессы Геннадия Труханова и еще 15 городских чиновников подозревают в создании преступной организации. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро (НАБ) Украины в своем Telegram-канале.

Главу города и его сообщников обвиняют в незаконном овладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконных доходов на сумму в 689 миллионов гривен (более 18,6 миллиона долларов — прим. «Ленты.ру»).

Следствие называет руководителем организации неформального «хозяина Одессы» Владимира Галантерника. Кроме него в деле фигурируют сотрудники мэрии, а также топ-менеджеры компании «Будова». Некоторых фигурантов подозревают в получении взяток в виде недвижимости.