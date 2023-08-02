СМИ: Украина испытывает терпение союзников своими требованиями

С начала вооруженного конфликта с Россией отношения между Украиной и странами Запада становятся все более напряженными. Европейские партнеры недовольны поведением украинского лидера Владимира Зеленского, который требует передачи большего количество вооружения и военной техники. При этом Украина продолжает испытывать трудности в ходе своего контрнаступления. Таким мнением делится американская журналистка Холли Эллятт.

«Украине приходится идти по тонкой грани со своими международными друзьями. <…> За кулисами недовольство [Киевом] достигло апогея. <…> Украина раздражает своих союзников не только на дипломатическом уровне. Стратегия Украины на поле боя противоречит мнению ее союзников с военной точки зрения», — отмечает корреспондент американского телеканала CNBC.

В своем материале она ссылается на несколько высокопоставленных источников из США. «Комментарии, сделанные Зеленским перед прошлым саммитом, не нашли отклик в Вашингтоне. Администрация США была очень раздражена», — подчеркивает один из них. Спикер добавляет, что зачастую Украина не прислушивается к мнению американских партнеров.

Холли Эллят в своем материале коснулась и недовольства Западом военными успехами Украины. В качестве примера она приводит бои за Бахмут (Артемовск). «Украина решила продолжать борьбу, и это решение вызвало ужас в США», — подчеркивает журналистка. До этого Вашингтон советовал Киеву покинуть Бахмут.