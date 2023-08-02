"Тем не менее Бразилия не возражает против постепенного расширения формата БРИКС. И, насколько известно, на сегодняшний день в присоединении к данному формату партнерства заинтересованы более десяти государств. Но БРИКС - пока что не сложившийся международный институт - там нет четкого устава и механизмов работы. Это некий клуб по интересам с общими целями и приоритетами его участников. Прежде всего, это экономическое развитие, финансовая независимость, энергетическая и технологическая безопасность, а также транспортно-логистическая безопасность экспортно-импортных поставок и так далее", — сказал политолог, напомнив, что Индия ранее также высказывала свои опасения по вопросу расширения союза.