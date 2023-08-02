Политолог оценил опасения Бразилии по поводу расширения БРИКС
Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о незаинтересованности Бразилии в быстром расширении формата БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
По данным Reuters, основным противником расширения БРИКС является Бразилия. Неназванные бразильские чиновники ранее заявили агентству, что власти страны обеспокоены возможной утратой авторитета организацией после принятия других стран. Они будут добиваться, чтобы расширение было постепенным.
Озабоченность Бразилии может быть вызвана тем, что страна опасается за возможную утрату собственного статуса одного из лидеров развивающегося мира. Поскольку это достаточно динамичная и крупная экономика, активно развивающаяся и технологически, и с точки зрения повышения уровня жизни населения, то Бразилия заинтересована в некой эксклюзивности, в ограниченности формата тех организаций и механизмов, где она состоит, включая БРИКС. Страна стремится сохранить свой вес и укрепить влияние.Андрей Губин Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук
Специалист подчеркнул, что в Бразилии не стали называть страны, которые, по мнению руководства страны, были бы нежелательными участниками объединения.
"Тем не менее Бразилия не возражает против постепенного расширения формата БРИКС. И, насколько известно, на сегодняшний день в присоединении к данному формату партнерства заинтересованы более десяти государств. Но БРИКС - пока что не сложившийся международный институт - там нет четкого устава и механизмов работы. Это некий клуб по интересам с общими целями и приоритетами его участников. Прежде всего, это экономическое развитие, финансовая независимость, энергетическая и технологическая безопасность, а также транспортно-логистическая безопасность экспортно-импортных поставок и так далее", — сказал политолог, напомнив, что Индия ранее также высказывала свои опасения по вопросу расширения союза.
БРИКС не является "полностью антизападным форматом", а, скорее, выступает в качестве альтернативы западному вектору развития, отметил Губин.
"Это альтернатива тем механизмам и инструментам, которые предлагают страны Запада. БРИКС основан, прежде всего, на сотрудничестве развивающихся экономик, а также тех стран, которые уже перешагнули этот статус, но не относят себя к Западу. В первую очередь я говорю о Китае - по классификации ООН страна уже не считается развивающейся", — сказал эксперт.
Вместе с тем политолог допустил, что опасения Бразилии по поводу расширения БРИКС могут быть связаны с возможным членством Аргентины, которая ранее выражала желание присоединиться к союзу.
"Между этими странами существует внутренняя конкуренция на пространстве Южной Америки", — отметил он.
При рассмотрении заявок стран-кандидатов на членство БРИКС действующие члены объединения будут изучать, как то или иное государство сможет помочь инициаторам формата, добавил политолог.
"Важно, чтобы в результате сотрудничества не было проигравшей стороны, чтобы не было так называемой "игры с нулевой суммой" и разделения на мини-группы, которые бы противодействовали друг другу", — сказал эксперт.
Говоря о позиции Москвы по поводу расширения БРИКС, Губин отметил, что власти РФ ранее не высказывались против такого сценария.
"Россия готова рассматривать все предложения, если они реалистичны, если они действительно будут содействовать развитию БРИКС и повышению коллективного благосостояния данного формата", — заключил собеседник.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что обсуждения создания новой организации - более широкого аналога БРИКС - в настоящее время не ведутся.