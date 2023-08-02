ПВО Польши не засекла нарушения границы белорусскими вертолетами
Система противовоздушной обороны (ПВО) Польши не засекла пресечения границы белорусскими вертолетами во вторник, 1 августа. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.
По его словам, системы радиолокации действительно не засекли вертолетов.
«Однако позже на основе другой информации это было подтверждено», — утверждает Яблоньский.
Напомним, что 1 августа МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны. После этого глава Минобороны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией.
Минобороны Белоруссии в ответ заявило, что обвинения называются надуманными. Там отметили, что еще утром польское оперативное командование заявляло, что польские радары не зафиксировали нарушения госграницы. Выдвинуть обвинения Варшава могла «посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами», считает ведомство.