ПВО Польши не засекла нарушения границы белорусскими вертолетами

Система противовоздушной обороны (ПВО) Польши не засекла пресечения границы белорусскими вертолетами во вторник, 1 августа. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

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По его словам, системы радиолокации действительно не засекли вертолетов.

«Однако позже на основе другой информации это было подтверждено», — утверждает Яблоньский.

Напомним, что 1 августа МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны. После этого глава Минобороны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией.