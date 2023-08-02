Обзор ИноСМИ: успех России в Африке и планы Маска по Монголии

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Россия вытесняет западные страны из Африки

Видео дня

Россия почти без усилий вытеснила Францию из Нигера, поставлявшего необходимый французским АЭС уран, и все сильнее расширяет свое влияние в Африке, недовольной колониальным прошлым. Как именно действует Москва, и почему Запад проигрывает ей в борьбе за континент, рассказал Atlantico аналитик Микаэль Ламбер.

По его словам, успех России объясняется сочетанием нескольких факторов: антифранцузскими настроениями, способностью Москвы удовлетворить основные потребности местного населения, в том числе обеспечив поставки продовольствия и энергетических ресурсов, а также оказанием помощи в борьбе с террористическими группировками.

«Все это оставляет мало места для маневра европейским государствам, которые не могут предложить реальной альтернативы», - констатировал он.

Маск намерен создать в Монголии центры для отправки людей на Марс

Американский предприниматель Илон Маск и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ обсудили возможность создания в пустыне Гоби учебных центров для подготовки людей к экспедиции на Марс, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, специализированные центры могут появиться в южной части пустыни, где местность схожа с поверхностью Марса. При этом монгольские власти также заинтересованы в открытии филиала компании Илона Маска Tesla.

Китайский юань продолжает вытеснять американский доллар

Российская специальная военная операция на Украине пошатнула роль доллара в международных расчетах, так как на фоне санкционной политики Запада и заморозки российских активов все больше государств предпочитают вести торговлю с использованием местных валют. При этом использование Россией для расчетов юаня усиливает экономическую мощь Китая, отмечает CGTN.

Помимо России, китайскую валюту в расчетах начали использовать Бразилия и Аргентина, а Франция принимает юани для расчетов за сжиженный природный газ. Юань уже стал в этом году пятой наиболее торгуемой валютой в мире, а его доля в трансграничных платежах и поступлениях КНР выросла с почти нуля в 2010 году до рекордных 49%.

«Это достижение подчеркивает процветающую экономику Поднебесной и ее растущее финансовое влияние», - говорится в статье.

США обвинили в нарушении обещаний на Украине

Украина использует для атак по российской территории оружие, поставляемое ей западными странами, несмотря на обещание Пентагона. Об этом пишет издание Asia Times.

Ранее США обещали, что американское оружие не будет применяться для атак на Россию, однако уже ясно, что «это откровенная ложь». Для ударов по российской территории Киевом используются американские беспилотники и крылатые ракеты, такие как Himars, а также кассетные боеприпасы.

«Шансы на урегулирование ситуации на Украине все более иллюзорны», - отмечается в статье.

Власти Китая намерены привлечь граждан и компании к борьбе со шпионажем

Министерство госбезопасности (МГБ) Китая заявило о необходимости привлечения к борьбе со шпионажем всех слоев общества, чтобы «стать единой мощной силой». Об этом сообщила газета Global Times.