Премьер-министр Индии Нарендра Моди может принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге, дистанционно. Об этом пишет издание Economic Times.

«Хотя окончательное решение еще не принято и официального объявления сделано не было, существует вероятность того, что Моди может присутствовать на саммите виртуально», - пояснили осведомленные источники издания.

По их словам, обсуждение идеи виртуального присутствия премьер-министра Нарендры Моди на саммите началось после того, как стало известно, что российский лидер Владимир Путин не приедет в ЮАР.

При этом окончательное решение будет принято ближе к дате саммита в Йоханнесбурге, отмечается в статье.

22- 24 августа в Йоханнесбурге должен пройти саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). 19 июля канцелярия президента ЮАР заявила, что Путина «по обоюдному согласию» не будет на саммите. Дистанционное выступление президента России ожидается 23 августа.

При этом, по данным СМИ, Индия и Бразилия ранее выступили против быстрого расширения БРИКС, к чему призывает Китай. Индия предложила разработать строгие планы относительно присоединения других стран. В свою очередь, Бразилия опасается, что объединение станет противовесом США и Евросоюзу, а также обеспокоена утратой авторитета организацией после принятия других стран, так как «расширение может превратить блок в нечто другое».