В Швеции снова разрешили сжечь Коран

«Я надеюсь, что весь мир услышит эти слова, потому что важно признать, что религия является политикой. Создание религии — это бизнес», — приводятся ее слова. При этом она добавила, что не хочет отождествлять себя с какой-либо религией, но якобы следует десяти заповедям Библии.