На Украине мужчина с гранатой устроил взрыв в пенсионном фонде

В Марганце Днепропетровской области Украины мужчина с гранатой ворвался в отделение пенсионного фонда и устроил взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

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После того как мужчина заявил, что взял в заложники сотрудницу фонда, на место приехала полиция. В ходе переговоров террорист отпустил женщину, после чего взорвал гранату.

В результате взрыва сам он получил ранения, других пострадавших нет. Теперь нападавшему грозит до 15 лет тюрьмы.