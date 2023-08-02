СМИ: Байден решил финансировать оружие для Тайваня из бюджета для Киева

FT: Байден решил финансировать оружие для Тайваня из бюджета для Киева
Президент США Джо Байден обратится к конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках бюджета для Украины, пишет газета Financial Times.
В статье говорится, что в случае одобрения конгресса Тайвань впервые получит оружие за счет налогоплательщиков США.
Ожидается, что Белый дом отправит соответствующий запрос уже в августе. При этом там отказались говорить, сколько денег будет запрошено для Тайваня.
Байден ранее объявил о выделении пакета военной помощи Тайваню на 345 миллионов долларов. По данным прессы, речь идет о переносных зенитных ракетных комплексах, огнестрельном оружии, ракетах, средствах разведки и наблюдения.
Минобороны Китая заявляло, что оказание Вашингтоном военной помощи Тайваню является грубым вмешательством во внутренние дела КНР. Там призвали США прекратить любые формы военного взаимодействия с Тайванем.