В Германии назвали сроки завершения конфликта на Украине

«Украинское контрнаступление продолжается уже 60 дней, с небольшими успехами и огромными потерями. Киев не сможет дать отпор российскому агрессору. Все указывает на то, что этот конфликт будет заморожен. Украина находится в очень плохом положении — по крайней мере, с точки зрения собственных заявлений о желании вернуть себе все территории», — говорится в тексте.