Почти треть населения США высказалась за отправку войск на Украину

Почти треть американцев поддерживает идею отправки войск США на Украину. К таким выводам пришли специалисты компании Redfield & Wilton Strategies, которые провели соответствующее исследование специально для издания Newsweek.

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Согласно опросу, 31 процент респондентов одобрили или решительно высказались в пользу отправки американских войск в зону проведения специальной военной операции на Украине.

Четверть опрошенных жителей страны не поддержала, но и не высказала возражений против предложенного сценария. Еще 34 процента высказались против участия американских военных в конфликте.

Отмечается, что ответ на предложенный вопрос вызывал затруднения у одного из десяти опрошенных — такие граждане признавались, что ответа у них нет.

В опросе поучаствовали 1500 человек. Журналисты Newsweek указали, что в Пентагоне не стали комментировать результаты проведенного исследования.