В Одесской области заявили о повреждении ряда портовых объектов

В Киеве сообщили о повреждении зернохранилища в Одесской области из-за взрыва
В Одесской области Украины заявили, что в результате взрыва были повреждены элеватор и зерновое хранилище. Об этом сообщило оперативное командование «Юг» на странице в социальной сети.
Утверждается, что совершены попытки уничтожить именно портовую инфраструктуру на Дунае. Предварительно, удары наносились по элеватору и по зернохранилищу.
«Существенные разрушения получили многоэтажные административные здания», — утверждают в ведомстве.
Утром 2 августа воздушную тревогу снова объявили во всех регионах Украины. В 08:16 мск сирены включились в Киеве. За две минуты предупреждение об опасности с воздуха распространилось на всю территорию страны.
Также сигнал включили в регионах через 20 минут после отмены предыдущей воздушной тревоги, которая также охватила всю территорию Украины.
До этого в подконтрольных Украине районах Запорожской области были слышны взрывы. В этих областях была также объявлялась воздушная тревога.