В Одесской области заявили о повреждении ряда портовых объектов

В Одесской области Украины заявили, что в результате взрыва были повреждены элеватор и зерновое хранилище. Об этом сообщило оперативное командование «Юг» на странице в социальной сети.

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Утверждается, что совершены попытки уничтожить именно портовую инфраструктуру на Дунае. Предварительно, удары наносились по элеватору и по зернохранилищу.

«Существенные разрушения получили многоэтажные административные здания», — утверждают в ведомстве.

Утром 2 августа воздушную тревогу снова объявили во всех регионах Украины. В 08:16 мск сирены включились в Киеве. За две минуты предупреждение об опасности с воздуха распространилось на всю территорию страны.

Также сигнал включили в регионах через 20 минут после отмены предыдущей воздушной тревоги, которая также охватила всю территорию Украины.