Молдавия денонсировала соглашение с СНГ об измерении времени

Молдавия денонсировала соглашение с Содружеством независимых государств (СНГ) об измерении времени, поделился вице-премьер по экономическому развитию республики Дмитрий Алайба. Об этом сообщает ТАСС .

«Проект касается денонсации соглашения с СНГ о сотрудничестве в области обеспечения единицы измерения времени и частоты, подписанного в Бишкеке 9 октября 1992 года», — сказал он.

По его словам, Молдавия присоединилась к европейским метрологическим организациям, отчего сотрудничество с СНГ для Кишинева утратило актуальность.

Ранее директор первого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел (МИД) России Микаэл Агасандян рассказал о процессе выхода Молдавии из СНГ. Он отметил, что молдавские власти уже два года не принимают участия в заседаниях СНГ на уровне лидеров и министров иностранных дел.